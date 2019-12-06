Под Екатеринбургом произошел крупный пожар

В поселке Большой Исток под Екатеринбургом огонь охватил склад с покрышками. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.
"Есть угроза распространения огня на соседние здания предприятия", – цитирует пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области URA.ru. По данным телеканала "360", процесс тушения пожара осложняется удаленностью места ЧП от источников воды.
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