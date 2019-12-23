Скандал в подмосковном кафе закончился поножовщиной

В Ивантеевке четверо мужчин поссорились в кафе и устроили массовую драку с поножовщиной. ЧП случилось в кафе на улице Адмирала Жильцова.
Прибывшие по вызову бойцы Росгвардии оказали пострадавшим доврачебную помощь, а затем передали медикам. Правоохранители начали поиск злоумышленников, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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