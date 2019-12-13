В Красноярске ребенку сломали ноги во время массажа

В Красноярске мануальный терапевт сломала ноги семимесячной девочке во время сеанса массажа. Правоохранители возбудили уголовное дело.
По данным телеканала "360", в начале декабря врачи назначили ребенку курс лечебного массажа. Мать девочки решила обратиться за помощью к знакомому массажисту.
После сеанса малышка стала чувствовать себя плохо. "От любого прикосновения ребенок вздрагивал и кричал. Я ее взяла на руки, она просто кипяток", – поделилась родственница пострадавшей.
Мать девочки срочно вызвала медиков. У семимесячного ребенка диагностировали перелом обеих ног, причем одна из них была сломана в трех местах.
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