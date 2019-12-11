Странная вспышка напугала жителей Алтая (видео)

Оказалось, причиной этому странному явлению послужила комета 2I/Борисов, вторгшаяся в атмосферу Земли. Это имя, которое отражает внесолнечное происхождение, а также второй порядковый номер в группе таких объектов.
Помимо вспышки был еще и звуковой удар. Он последовал сразу после нее.
"Саму вспышку в небе не видел, но землю осветило", "Инопланетяне делали рентгенографию земли", – писали очевидцы в соцсетях.
Вспышка была настолько яркой, что ее смогли увидеть даже жители близлежащих городов – Бийска, Алейска, Барнаула, Новоалтайска, Первомайского района, сел Советское, Алтайское, Тогул и других населенных пунктов.
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