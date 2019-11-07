Под Нижним Новгородом разыскивают похитителей могильных плит

Под Нижним Новгородом уже полгода не могут найти похитителей памятников. На городском кладбище Дзержинска памятники и ограды пропадают с мая.
По данным телеграм-канала Mash, похитители тащат монументы на металлолом. Работники приемных пунктов закрывают на это глаза. С кладбища уже исчезли больше 20 именных памятников. Родственники и очевидцы пишут заявления в полицию, но стражи порядка их не рассматривают. За полгода по факту случившегося не завели ни одного дела.
Популярные темы форума
Зачем дуры рожают даунов, а потом ними кичатся??
Аида, я Вас ищу!
Задай вопрос Волочковой
Самые сексуальные!
Месячные не идут 2 месяца
Что делать с родителями?
Все, кто пишет на этом форуме, админы!
Петров или Козловский?
Приснилось,что муж ездит к любовнице
У Ксении Собчак сегодня днюха. Поздравим?