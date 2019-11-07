В Уфе толпа отморозков до смерти избила инвалида из-за денег

В Уфе пятеро парней избили инвалида. Пострадавший скончался в больнице.
Мужчина возвращался из бани, где немного выпил с друзьями. Злоумышленники потребовали с инвалида денег, но тот отказал. Его жестоко избили, отобрали наличность и бросили лежать на земле. Пострадавшему удалось добраться до дома, но скорую он попросил не вызывать. В итоге в больницу его отвезли только на следующее утро, там прооперировали и положили в реанимацию – ночью мужчина скончался. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет телеграм-канал "Hue".
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