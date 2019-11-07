В Удмуртии два вагона поезда сошли с рельсов

В Удмуртии две железнодорожные цистерны грузового поезда сошли с рельсов. Инцидент произошел недалеко от станции Карамбай Горьковской железной дороги.
В результате аварии были повреждены вагоны и стрелочный перевод. Пострадавших нет. Как уточняет ИА "Удмуртия", пять пассажирских поездов отправились с опозданием. Движение на участке вскоре восстановили.
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