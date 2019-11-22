В Новосибирске школьница попала в больницу с сотрясением после ссоры с одноклассницей

В новосибирской школе две третьеклассницы ввязались в жестокую драку. Одна ученица избила другую, и та попала в больницу с сотрясением головного мозга.
"Она сорвала с моей дочки крестик, стукнула ее головой о стену", – цитирует мать пострадавшей "Царьград". Сотрудники полиции совместно с администрацией школы устанавливают обстоятельства произошедшего.
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