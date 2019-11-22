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В Зауралье пенсионер спрятал тело убитой жены в кладовке

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В Курганской области расследуют убийство 80-летней россиянки. В совершении преступления подозревают ее супруга.

По данным "Ura.ru", злоумышленник жестоко избил свою жену. Следствие считает, что тело убитой престарелый мужчина спрятал в кладовке своего дома. Спустя некоторое время труп обнаружили родственники. Расследование уголовного дела продолжается. 

22 ноября 2019, 15:54

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