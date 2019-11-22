Грабители отобрали у мужчины в Екатеринбурге 30 миллионов

План "Перехват" ввели в Екатеринбурге после ограбления у аэропорта "Кольцово". Трое неизвестных напали на мужчину и отобрали его сумку, в которой находилось 30 миллионов рублей.
По данным VSE42.ru, после нападения неизвестные скрылись на машине, которую позже нашли в лесу. Грабители специально ее сожгли, чтобы уничтожить возможные улики. В настоящий момент пострадавший находится в больнице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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