Спасатели достали из реки в Петербурге кошку

Служба спасения животных "КОШКИСПАС" освободила кота, который три дня просидел в нише стены реки Мойки. В настоящий момент питомец в безопасности.
Как передает газета "Петербургский дневник", информацию об упавшем в воду коте жители города сообщили еще 19 ноября. По словам очевидцев, кот выскочил из дома и, перебегая дорогу, упал в реку. Там он доплыл до стены и спрятался в нише. Приехавшие спасатели никого не нашли. Через два дня выяснилось, что животному удалось забраться на трубу и спрятаться. Специалистам пришлось долго приманивать кота едой, чтобы вытащить из укрытия.
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