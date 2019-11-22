Мужчина в Северодвинске превратил друга в канапе за пощечину

В Северодвинске за попытку убийства задержали рецидивиста. Мужчина накинулся на своего обидчика из-за оскорбления и чуть не сделал из него канапе.
По данным FlashNord, задержанный шесть раз ударил друга ножом из-за пощечины. Однако мужчине удалось выжить благодаря своевременной медицинской помощи. Уголовное дело передали в суд.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Не делает куни
Секс Брат и сестра
Волосы на Влагалище.
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
С китайцем или с негром?
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
Шкура
Женщина рак