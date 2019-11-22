Газовый баллон взорвался у торгового центра в Самаре

Главное управление МЧС России по Самарской области сообщило, что рядом с торговым центром в Самаре прогремел взрыв. В ходе расследования выяснилось, что взорвался газовый баллон.
По данным "360", баллон использовали для обогрева овощей. Он находился внутри в термобудке автомобиля. Пострадали два человека, их жизнь вне опасности. В торговом центре выбило стекла. Полиция проводит проверку по факту случившегося.
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