В Приморье занимающийся криптовалютой парень случайно поджег дом

В Приморье парень случайно поджег дом, пока майнил криптовалюту. Уточняется, что он не рассчитав силы тока.
Предприимчивый бизнесмен установил оборудование на чердаке, подключив ферму к 15 блокам питания. В итоге произошло короткое замыкание. Пламя охватило чердак и перекинулось на квартиры. Мужчина решил никого не предупреждать. Он схватил два своих системных блока и попытался сбежать. В отношении него было возбуждено уголовное дело, пишет телеграм-канал "Hue".
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