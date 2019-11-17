Под Москвой водитель средь бела дня зарезал пешехода и спокойно уехал по делам

В подмосковных Мытищах водитель внедорожника средь бела дня зарезал мужчину, который "не так" переходил дорогу. Злоумышленник ударил прохожего ножом в шею и спокойно поехал дальше.
По данным регионального управления СК РФ, пешеход скончался на месте. Водитель задержан. Возбуждено уголовное дело.
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