Мужчина ударил ножом курьера в Петербурге

В Санкт-Петербурге постоялец отеля "Фантазия" набросился с ножом на курьера. Пострадавший был доставлен в больницу с ушибами и колотой раной.
По предварительным данным, между пьяным мужчиной и доставщиком произошел конфликт, который перерос в потасовку. В результате постоялец отеля схватил нож и ударил им своего оппонента в область поясницы. После совершенного преступления мужчина скрылся, сообщает ИА "Невские новости".
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