В московской школе произошла стрельба

В одной из общеобразовательных московских школ произошла стрельба. Полиция начала проверку.
Сообщается, что ученик принес на занятия травматический пистолет и выстрелил в пол. По данным телеканала "360", оружие принадлежит отцу школьника.
В одной из общеобразовательных московских школ произошла стрельба. Полиция начала проверку.
Сообщается, что ученик принес на занятия травматический пистолет и выстрелил в пол. По данным телеканала "360", оружие принадлежит отцу школьника.
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