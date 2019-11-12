Экс-полицейскому вынесли приговор после смертельной аварии в Ижевске

В Ижевске суд вынес приговор бывшему полицейскому, сбившему насмерть велосипедиста. Обвиняемому назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.
Авария со смертельным исходом произошла весной 2018 года. 28 мая правоохранитель наехал на велосипедиста. В результате ДТП мужчина скончался.
В ходе расследования выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Виновника аварии уволили из полиции, сообщает ИА "Удмуртия".
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