В Коми мужчина украл 21 банку красной икры

В Коми местный житель похитил 21 банку лососевой икры из магазина. Полицейские смогли задержать злоумышленника благодаря записям с камеры видеонаблюдения, передает FlashNord.
Отмечается, что мужчина успел продать похищенное за одну тысячу рублей. Полученные деньги он потратил на личные нужды. Как уточнили в пресс-службе МВД, реальная стоимость 21 банки икры составляет около четырех тысяч рублей. В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье "Кража".
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