Сильный ветер в Кемерово превратил в развалины торговый центр

Сразу в нескольких регионах Центральной России зафиксированы мощные порывы ветра. Кроме того, во многих областях уже выпал снег.
В Сибири бушует ураган. Он ломает деревья, сносит остановки общественного транспорта, срывает крыши с домов.
В городе Ленинске-Кузнецком в Кемеровской области шквалистый ветер разрушил крупный торговый центр "Ярмарка". Мощный порыв сорвал крышу здания. По данным городской администрации, пострадавших нет.
В устранении последствий разгула стихии задействованы все службы города, от силовых структур до коммунальщиков, сообщает НСН.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
Леона
Кто начал срчн на ыоруме?
Это форум ума лишённых?
Дочки ....матери
Про вашу смерть.
Кого из актрис вы бы хотели ТРАХНУТЬ?
Через какое время ваш партнёр КОНЧАЕТ?
Педофилы
Предложил разделить счет