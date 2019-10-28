В Якутске женщина с детьми собирала еду на помойке

В понедельник, 28 октября, в социальных сетях появился ролик, где женщина с четырьмя детьми ищет еду в мусорных баках в Якутске. Пользователи призвали местные власти помочь голодающей семье, передает РИА Новости.
В пресс-службе мэрии Якутска сообщили, что инспекторы по делам несовершеннолетних уже навестили семью. Мать рассказала, что собирала пищевые отходы для собаки. Несмотря на это власти пообещали оказать женщине помощь в оформлении пособий, полагающихся законом, сообщает "Царьград".
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