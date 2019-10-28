В Ижевске пенсионера обманули на 530 тысяч рублей

Житель Ижевска стал жертвой мошенника. Злоумышленник обманом убедил мужчину перевести на чужой счет 530 тысяч рублей. Потерпевший обратился с заявлением в полицию, сообщает ИА "Удмуртия".
По предварительным данным, пенсионеру позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что неизвестные пытаются похитить деньги с его карты. Чтобы предотвратить транзакцию средств, нужно подойти к банкомату и перевести деньги на якобы "безопасный счет".
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