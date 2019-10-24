В самолете во время перелета в Хабаровск умер младенец

В самолете, который направлялся из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, скончался младенец. Известно, что мальчик родился недоношенным и имел врожденный порок сердца.
По данным РИА ФАН, ребенка планировали прооперировать в сосудистом центре Хабаровска. Однако до больницы малыш так и не добрался. Уточняется, что в самолете у младенца было несколько сердечных приступов. Он умер за 20 минут до посадки.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
Почему дура Елена Малышева до сих пор на телевидении?
Кем вы работаете?
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Леона
Давайте Отмороженного выгоним из форума ,какого чёрта лысого он <цензура> пургу про разную <цензура>*,
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?
Обращение к Лиза Биянко
Новость в тему.