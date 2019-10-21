В Екатеринбурге при стрельбе в ночном клубе пострадали четыре человека

В екатеринбургском ночном клубе произошла стрельба, в результате которой пострадали четыре человека. Как уточняет РИА Новости, госпитализация им не потребовалась.
По предварительным данным, посетитель заведения разозлился, когда ему сделали замечание, и открыл стрельбу из травматического пистолета. Один из потерпевших написал заявление в полицию, передает RT.
На месте работают правоохранители. Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают работников ночного клуба и очевидцев.
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