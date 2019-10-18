В центре Ухты полицейские застрелили бегавшего по улицам медведя

В Ухте сотрудники правоохранительных органов применили оружие, чтобы остановить бегавшего по улицам медведя. В результате животное погибло, сообщает FlashNord.
Это случилось в минувший четверг, 17 октября. Местные жители заметили, что по городу ходит медведь, и обратились в полицию. Стражи правопорядка обнаружили животное на улице Володарского. Они произвели несколько выстрелов по зверю, чтобы обезвредить его.
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