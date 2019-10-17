Финка попыталась вывезти на память 400 пачек российских сигарет

В Выборге сотрудники таможни задержали гражданку Финляндии, которая попыталась вывезти из России 400 пачек сигарет. Задержанная заявила, что хотела забрать табак с собой "на память", пишет ИА "Невские новости".
Товар был у женщины изъят, поскольку она его не задекларировала. Против финки возбудили дело об административном правонарушении, товар изъяли и направили на товароведческую экспертизу для определения рыночной стоимости.
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