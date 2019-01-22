В Петербурге предложили покрасить чаек в цвета российского флага

Житель культурной столицы Михаил Кормин предложил местным властям перекрасить чаек, обитающих недалеко от Василеостровского района, в цвета российского триколора. Об этом сообщает портал inkazan.ru.
Инициатива петербуржца связана с приближающимся празднованием 80-й годовщины дня Военно-Морского флота РФ. Покраской птиц, по его мнению, должны заняться орнитологи и волонтеры.
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