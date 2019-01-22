Жителя Карелии судят за убийство сожителя его жены

В городе Кондопога в Карелии в суд передано уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве сожителя его жены, передает Flashnord. По версии следствия, он пришел в квартиру, где его супруга жила с любовником. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого законный муж ранил соперника ножом. Несчастный скончался на месте происшествия.
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