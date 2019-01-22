Педагог по вокалу умерла на сцене во время концерта

Во время исполнения одной из композиций на концерте художественной самодеятельности "Неугасимые звезды" в доме культуры "Восход" в Дмитровграде ушла из жизни руководительница татарского ансамбля "Карлыгач" и педагог по вокалу Фания Халиуллова, передает "Экспресс– газета". Ей было 54 года.

Артистке неожиданно стало плохо. На место прибыли врачи, однако спасти ее не удалось.

