Педагог по вокалу умерла на сцене во время концерта

Во время исполнения одной из композиций на концерте художественной самодеятельности "Неугасимые звезды" в доме культуры "Восход" в Дмитровграде ушла из жизни руководительница татарского ансамбля "Карлыгач" и педагог по вокалу Фания Халиуллова, передает "Экспресс– газета". Ей было 54 года.
Артистке неожиданно стало плохо. На место прибыли врачи, однако спасти ее не удалось.
Она не рассчитывает, что кадр наберет много лайков
Пользователи негодуют
Она боится, что может скоро умереть
Пара была вместе более пяти лет