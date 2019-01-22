Под Петербургом ювелирный салон ограбили на десять миллионов

В ночь на 22 января в ювелирный магазин "Любава" в городе Бокситогорске Ленинградской области, взломав двери, ворвались грабители, передает телеканал "360". Они забрали свыше 20 тысяч рублей наличными, подставку с золотыми браслетами и восемь лотков с золотыми изделиями.
Общая сумма ущерба оценивается в десять миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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