В банке в Новосибирске прогремел взрыв

Ранним утром 22 января в экстренные службы Новосибирска поступило сообщение о задымлении в отделении банка "Открытие" на Первомайской улице, передает телеканал "360". Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили поврежденное помещение.
Деньги злоумышленникам, устроившим взрыв, похитить не удалось. В результате ЧП никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело.
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