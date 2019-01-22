На Урале вышла на связь пропавшая туристка

Во время похода в районе горы Казанский Камень 19 января группа из пяти туристов попала в сильный снегопад. Две девушки присоединились к другой группе, а затем пропали. С собой у них не было ни продуктов, ни спичек. Спустя трое суток одна из них вышла на связь, позвонив спасателям по номеру 112, передает Ura.ru.
С ней договорились связаться повторно спустя определенное время. Телефон она отключает, чтобы не села батарея. В поисках принимают участие шесть групп, в том числе спасатели МЧС, волонтеры и охотники. По предварительным данным, вторая туристка погибла от переохлаждения.
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