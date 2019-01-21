Помор насмерть забил соседа за беспорядок

В городе Северодвинск Архангельской области был задержан 26-летний местный житель, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 53-летнему соседу по коммунальной квартире, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, передает Flashnord. Молодой человек написал явку с повинной. Он рассказал, что избил руками, ногами и подручными средствами потерпевшего за то, что тот перестал прибираться в квартире и устроил беспорядок. Пострадавший был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался спустя сутки.
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