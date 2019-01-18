Под Волгоградом нашли мертвым подскользнувшегося мужчину

Днем 18 января на тротуаре в районе проезда от улицы Машиностроителей до торгового центра "ПланетаЛето" в городе Волжский Волгоградской области было обнаружено тело мужчины, передает портал novostivolgograda.ru. На голове погибшего была обнаружена черепно-мозговая травма. Однако, по предварительным данным, речи о криминальном характере смерти прохожего не идет. Скорее всего он подскользнулся и ударился головой. Точная причина смерти будет названа после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Женщина отреагировала на негатив со стороны общественности
Избранник модели почувствует себя "особенным"
Артистка дала откровенное интервью
Певица проводит время в Таиланде