В Удмуртии 92-летней пенсионерке грозит восемь лет тюрьмы

92-летней жительнице Камбарского района Удмуртии грозит восемь лет тюрьмы, передает портал udm-info.ru. Сообщается, что пенсионерку заподозрили в незаконной продаже спиртосодержащей жидкости на дому. Это могло обернуться для женщины административной ответственностью. Тогда старушка, по версии обвинения, предложила полицейскому взятку в размере 15 тысяч рублей. Это, однако, обернулось для нее куда большими проблемами, ведь теперь ее действия попали под действие уголовного кодекса. Обвиняемая полностью признала свою вину и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке.
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