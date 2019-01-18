В Татарстане ревницец насмерть изрубил любовницу топором

В поселке Джалиль Сармановского района Татарстана произошло кровавое преступление на почве ревности. В гости к местному жителю пришел знакомый. На протяжении нескольких дней они распивали спиртные напитки, пока 17 января хозяин не заметил, что его сожительница оказывает знаки внимания не ему, а товарищу, передает портал inkazan.ru.
Тогда он напал с топором и на любовницу, и на гостя. После расправы мужчина позвонил дочери и попросил вызвать бригаду скорой помощи. Женщина от полученных травм скончалась на месте, мужчина был доставлен в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ревнивец свою причастность к произошедшему признал.
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