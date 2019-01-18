На Урале ребенок покалечился во время прогулки в детском саду

В одном из детских садов города Реж в Свердловской области во время катания с горки покалечился четырехлетний мальчик, передает портал tagilcity.ru. Сообщается, что он не успел отойти и его сбил ехавший следом ребенок. Пострадавший был доставлен в больницу. у него диагностировали перелом мыщелка левой плечевой кости. Для более тщательного обследования мальчик был отправлен в Екатеринбург.
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