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Регионы

На Урале ребенок покалечился во время прогулки в детском саду

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В одном из детских садов города Реж в Свердловской области во время катания с горки покалечился четырехлетний мальчик, передает портал tagilcity.ru. Сообщается, что он не успел отойти и его сбил ехавший следом ребенок. Пострадавший был доставлен в больницу. у него диагностировали перелом мыщелка левой плечевой кости. Для более тщательного обследования мальчик был отправлен в Екатеринбург.

18 января 2019, 20:21

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