В Тюмени водитель Mercedes выстрелил в женщину из ружья

Ранним утром 17 января на улице Мира в Тюмени между 26-летним водителем Mercedes и 45-летней местной жительницей возникла ссора, в ходе которой женщина попыталась оторвать у иномарки фирменный значок. В ответ на это молодой человек достал из машины ружье и выстрелил в ногу собеседнице, передает портал nashgorod.ru. Пострадавшая самостоятельно добралась до дома, после чего обратилась за медицинской помощью. Врачи вызвали полицию. Благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось установить подозреваемого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия". Максимальный срок заключения по этой статье составляет пять лет.
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