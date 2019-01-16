В Подмосковье обезьяна напала на девушку

В контактном зоопарке города Реутова Московской области обезьяна напала на посетительницу, передает сайт "Подмосковье сегодня". "Бросилась на девушку и вцепилась в волосы. Обезьяна ее не укусила, а выдрала клок волос", – цитирует РИАМО представителя зоопарка.
Он подчеркнул, что животному сделаны все необходимые прививки. Пострадавшей сразу оказали помощь.
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