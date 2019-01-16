В Приамурье пригнали 11 вагонов взрывчатки

В Приамурье доставили 11 вагонов взрывчатки, передает Ura.ru. Военные назвали операцию, в которой она будет использована, уникальной. Опасный груз предстоит доставить к месту схода оползня в реку Бурею. Взрывчаткой специалисты постараются расчистить путь воде.
Ранее "Дни.ру" писали о загадочном происшествии, когда скальная порода завалила русло Буреи. Оценив масштаб разрушения, эксперты предположили, что к ЧП причастен метеорит. Однако сильных сейсмологических изменений в районе зафиксировано не было.
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