Неведомая сила взорвала гору в Хабаровском крае

В крае ищут причину загадочного явления, перекрывшего русло реки. Рассматриваются две версии: падение метеорита и оползень.

Снесена вершина сопки, а скала обрушилась и перекрыла русло реки Бурея. Это примерно в 70 километрах от поселка Чекунда. К счастью, угрозы подтопления населенных пунктов нет. Бурейская ГЭС также функционирует в штатном режиме.

По первоначальной версии, причиной случившегося является упавший метеорит. В Сети появилось видео с места ЧП. Специалисты районного отделения МЧС подтвердили достоверность видеокадров. По их словам, превышения радиационного фона не выявлено.

В свою очередь руководитель сахалинского филиала "Единой геофизической службы" РАН Юрий Левин объяснил, что падение огромного небесного тела, способного снести гору, не могло остаться незамеченным. Он уверен, что все это – последствия оползня.

Более того, сейсмодатчики не зафиксировали никаких сейсмических событий в данном районе, которые могли быть вызваны падением метеорита, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на специалиста по связям с общественностью Бурейской ГЭС Ярослава Коршунова. "По информации, которая есть, в районе ручья Малый Сандар произошел оползень. Мы не можем подтвердить информацию о землетрясении или падении метеорита, наши сейсмостанции таких данных не зафиксировали", – отметил Коршунов.

Какая же именно неведомая сила обрушила гору и перекрыла русло реки, пока точно неизвестно. Причины инцидента выясняются.