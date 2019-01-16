Найдено тело последней жертвы взрыва в Шахтах

На месте обрушения жилого дома в городе Шахты обнаружено тело пятой, последней жертвы взрыва, передает RT со ссылкой на представителя регионального управления МЧС Марину Абрамченко. В связи с этим было принято решение завершить аварийно-спасательные работы. 16 января в городе объявлен траур.
Напомним, ЧП произошло 14 января. В результате частично обрушились восьмой и девятый этажи. В спасательной операции после взрыва в Шахтах были задействованы 120 человек и 35 единиц техники. Для жильцов организовали пункты временного размещения.
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