Россиянки надругались над флагом и похвастались этим
Ролик девушки выложили в свои Instagram-аккаунты. На кадрах видно, что одна из них бросает российский символ в огонь, а другая комментирует происходящее: "Ох! Хорошо горит!"
Позже россиянки заявили, что просто сжигали старые вещи и не думали надругаться над флагом. Согласно УК России, за такую выходку жительницам Саранска может грозить тюремный срок до одного года, передает Пятый канал.
У молодой женщины сдали нервы
Автомобилисты в ужасе
Телеведущая отказалась от диет
Она дала большое интервью