В Сургуте за час "заминировали" два ТЦ

Вечером 10 января в Сургуте в течение одного часа были эвакуированы два торгово-развлекательных центра – "Агора" и "Богатырь", передает Ura.ru. В первом была обнаружена записка с сообщением о том, что здание заминировано. Во втором охранник нашел соответствующую надпись на перегородке в туалете.
Взрывчатых веществ нигде не оказалось. Подозреваемые установлены, готовится их задержание.
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