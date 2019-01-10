Под Челябинском спасли переночевавшую в сугробе туристку

В национальном парке "Таганай" в Челябинской области спасли туристку из Перми, которая провела ночь в сугробе, передает Ura.ru. Женщина прибыла туда вместе с группой из 14 участников первого этапа первенства города по альпинизму. Спортсмены должны были подняться на Откликной гребень. Когда они вернулись в лагерь, обнаружили пропажу спутницы и обратились за помощью к спасателям.

Туристка отправилась погулять и поняла, что заблудилась только вечером, когда батарейки в фонарике и аккумулятор в телефоне разрядились. Пережить сильную ночную метель ей помогли альпинистские навыки. Женщина вырыла яму в снегу и развела костер, возле которого грелась всю ночь. Обнаружили ее около четырех часов утра.