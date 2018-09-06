Жителей Тюмени ужаснуло озеро из кипятка

Во дворе многоэтажного, расположенного в Тюмени, образовалось озеро с кипятком. Причиной происшествия назвали прорыв теплосети.
В результате аварии вода затопила двор, а также проезжую часть и несколько автомобилей. Бригаде специалистов удалось устранить проблему. Горячее водоснабжение на участке было отключено, пишет nashgorod.ru.
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