Жителей Тюмени ужаснуло озеро из кипятка

Во дворе многоэтажного, расположенного в Тюмени, образовалось озеро с кипятком. Причиной происшествия назвали прорыв теплосети.

В результате аварии вода затопила двор, а также проезжую часть и несколько автомобилей. Бригаде специалистов удалось устранить проблему. Горячее водоснабжение на участке было отключено, пишет nashgorod.ru.

