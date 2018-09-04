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Володин отметил важность общественного контроля

Вячеслав Володин (в центре). Фото: vk.com/duma
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 4 сентября, прибыл в Тамбовскую область, которая входит в его избирательный округ. Председатель нижней палаты вместе с главой региона Александром Никитиным ознакомился с ходом реализации масштабного проекта "Формирование комфортной городской среды". В частности, он осмотрел Олимпийский парк.   
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По словам спикера, Тамбов является первопроходцев в плане благоустройства дворовых территорий. "Территория парка достаточно большая, но вам удалось ее благоустроить", – сказал законодатель. Володин отметил, что раньше на месте парка был пустырь, а теперь здесь отличное место для отдыха горожан, занятий спортом.  

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Особо спикер отметил опыт региона в деятельности общественных префектур. Как новый вид общественного самоуправления они появились в области около года назад. Инициатором их создания был Александр Никитин. Сейчас в области действуют семь таких префектур: шесть в Тамбове и одна – в городе Уварово. За короткое время благодаря им удалось решить ряд проблем, в том числе по ремонту улиц, созданию новых парков. 

Фото: vk.com/duma

Вячеслав Володин подчеркнул, что в регионе налажено взаимодействие власти и населения. "Действует институт гражданского общества, люди вовлечены в процесс благоустройства, создана система общественного контроля", – сказал он.  

Кроме того, спикер отметил важность привлечения различных источников для финансирования проектов по благоустройству, включая внебюджетные средства. "А институты гражданского общества вовлечены в процесс общественного контроля", – добавил глава нижней палаты.  

Фото: vk.com/duma

В свою очередь, Александр Никитин заявил, что возглавляет большие надежды на общественные префектуры. Он выразил уверенность, что этот механизм позволит жителям решить актуальные для них вопросы.  

Проект "Формирование комфортной городской среды" рассчитан на ближайшие пять лет. В прошлом году были благоустроены сотни дворов и общественных пространств. Ожидается, что в этом году в порядок приведут еще 231 двор и 126 общественных пространств. В настоящее время совместно с муниципалитетами ведется подготовка программы на следующий год. 

Автор: Иван Поляков4 сентября 2018, 23:08

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