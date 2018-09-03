Российским школьникам отказались продавать книги со стихами классиков

В Екатеринбурге несколько книжных магазинах города отказались продавать школьнице стихи Есенина, Маяковского и Бродского. Дело в том, что книги с произведениями поэтов содержат пометку "18+".

Девушка была кране удивлена тем, что она не может купить стихи советских авторов. Она обошла несколько магазинов города, но в каждом из них получила отказ. Старшеклассницу попросили предъявить документы, добавив, что по закону не могут продать книги лицам не достигшим 18-летнего возраста. Примечательно, что в настоящее время стихи названных поэтов официально входят в школьную программу, передает nashgorod.ru.