Мужчина в Нижнем Тагиле упал на газовую плиту и умер

Вечером 27 сентября в квартире дома на улице Ленина в Нижнем Тагиле произошел пожар на площади один квадратный метр, передает портал tagilcity.ru. Огонь удалось потушить до прибытия пожарных. В результате погиб мужчина 1962 года рождения. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, упал на газовую плиту, где грелся чайник, и не смог самостоятельно подняться.
Фигуристка заняла первое место на турнире в Оберстдорфе
Певица потрясла супруга, и он не смог сдержать эмоций
Поклонники юмориста оказались крайне наблюдательными
Мать жестко высказалась о беременности блондинки