В Казани избившего ребенка-инвалида мужчину бросили за решетку

Московский районный суд Казани избрал меру пресечения для подозреваемого в избиении ребенка-инвалида 43-летнего Рустема Газизуллина, передает портал inkazan.ru. Мужчине предстоит пробыть в СИЗО до 26 октября.

Напомним, инцидент произошел 19 сентября на улице Декабристов недалеко от станции метро "Яшьлек". 17-летний подросток с аутизмом решил отправиться на учебу самостоятельно, однако проехал нужную станцию и начал паниковать. Он вышел на улицу, чтобы позвонить матери. Та попросила передать трубку кому-то из прохожих, чтобы он мог объяснить местонахождение молодого человека. После этого и произошла драка.

По словам подозреваемого, парень сам бросился на него. "Я вообще не знал, что это ребенок. Он на меня налетел, когда я шел со своим ребенком", – объяснил он перед началом судебного заседания. Стало известно, что ранее мужчина работал в спецслужбах.